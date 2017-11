Vluchtelingen geven gastlessen: 'De oorlog begon toen ik 11 was'

TILBURG - Allemaal hadden ze een droom: ze wilden dokter, tandarts of piloot worden. Alleen zorgde een oorlog ervoor dat zij hun dromen moesten laten varen. Op het Schakel College in Tilburg zitten meer dan vierhonderd gevluchte jongeren. Van dertien van hen is het levensverhaal opgeschreven in een boekje en zij geven nu gastlessen in Tilburg.

“Ik vind toch wel spannend,” vertelt Walid Halimh voordat de les begint. Het is niet de eerste keer dat hij zijn verhaal in een klas vertelt, maar vrijdag zijn er voor het eerst journalisten bij, plus een Tilburgse wethouder.



Vluchten

Walid vertelt van zijn vlucht van Syrië naar Nederland. “Ik was 11 toen de oorlog begon. Er gebeurden rare en nare dingen. En er vielen steeds meer bommen.” Hij vluchtte in eerste instantie met zijn moeder naar een andere plek in Syrië, maar ook daar waren zij niet meer veilig. Daarna vluchtte hij in zijn eentje naar Nederland.



De kinderen van het Beatrix College in Tilburg luisteren naar de verhalen en verbazen zich over wat hun Syrische leeftijdsgenoten allemaal al hebben meegemaakt. “Ik kan het me niet zo goed voorstellen hoe dat dit echt zou zijn. En als je het dan zo hoort, is dat best wel heftig”, aldus een van de klasgenoten.

Dromen

Het idee van het project is om meer begrip te kweken tussen de vluchtelingen en de leerlingen. “Ze laten zien dat ze ook gewoon jongeren zijn met hun eigen dromen.” Want hun oorspronkelijke droom is misschien uiteen gespat, de vluchtelingen dromen nog steeds, over paardrijden, over studeren en over hun familie.