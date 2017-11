Bedreiger (34) van burgemeester Rucphen veroordeeld tot geldboete

RUCPHEN - Een 34-jarige man uit Sint Willebrord is vrijdag veroordeeld tot een geldboete voor de bedreiging van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van de gemeente Rucphen.

De man belde op 8 december vorig jaar naar het gemeentehuis. Tegen de receptioniste zei hij: "Jullie burgemeester moet oppassen vanavond, die kan gerust beveiliging gaan zoeken, want die komt niet veilig thuis vanavond."



Stem herkend

Ook riep hij dat er een nieuwe en eerlijke burgemeester moet komen. De medewerkster van de gemeente herkende de stem van de man. Hij had al vaker had gebeld met ergernissen over groen, vuil en geluid. De politie hield de verdachte aan.



De Willebrorder heeft de telefonische dreiging altijd ontkend, maar de rechter heeft voldoende bewijsmateriaal voorhanden. Naast de stemherkenning was er gebeld met een vaste lijn vanuit het huis van de man en zijn moeder.



Wapens

Ook had hij termen als 'burgemeester', 'rucphen' en 'bedreigd' op internet opgezocht, terwijl de bedreiging op dat moment nog niet naar buiten was gebracht. Bij de man thuis vond de politie ook vijf busjes pepperspray en twee luchtdrukpistolen.



Voor bedreiging en verboden wapenbezit kreeg de man een boete van 750 euro waarvan 300 euro voorwaardelijk. De rechter heeft in het vonnis rekening gehouden met het blanco strafblad van de man en zijn psychische en fysieke gesteldheid. Justitie had de geldboete plus twee weken celstraf geëist.