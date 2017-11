Nieuwe containerterminal 'boost' voor Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Aan het Bergsche Diep, ten zuiden van de Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom, komt een nieuwe containerterminal. Markiezaat Container Terminal B.V. (MCT) heeft hierover een akkoord bereikt met de gemeente Bergen op Zoom. Het bedrijf koopt het buitendijkse perceel van 25.830 vierkante meter groot voor 1,1 miljoen euro.

De nieuwe containerterminal wordt in 2019 in gebruik genomen. De huidige terminal aan de Vierlinghweg is te klein geworden. Verplaatsing heeft grote voordelen voor het bedrijf.



Niet afhankelijk van sluis

Zo kan er straks 24 uur per dag worden gewerkt en hoeft er geen rekening meer gehouden te worden met de Burgemeester Peterssluis. Ook is de overlast voor omwonenden straks voorbij, zegt de gemeente. Volgens de gemeente moet de nieuwe containerplaats een ‘boost’ geven aan bedrijven op de industrieterreinen Theodorushaven en Noordland.



Al in 2000 bleek uit verschillende studies dat in Bergen op Zoom behoefte was om meer over het water te vervoeren. Vooral de startegische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen aan het zeer drukke Schelde-Rijnkanaal speelt hierin een belangrijke rol. In 2008 werd daarom al een tijdelijke containerterminal in gebruik genomen.



Historisch

"Voor ons komt dit akkoord precies op het juiste moment. Nu we een handtekening onder deze overeenkomst zetten, hebben we nog voldoende tijd om onze nieuwe plek in te richten", aldus MCT-directeur Arn van der Vorst. Wethouder Ad Coppens spreekt van een historische overeenkomst: "We hebben we met elkaar weer een belangrijke stap gezet".