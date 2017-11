Beekse Bergen telt af naar sportevenement Warandeloop

HILVARENBEEK - Zo'n zesduizend deelnemers staan dit weekend aan de start van de 59e editie van de Warandeloop. Dit jaar wordt het driedaagse sportevenement gehouden in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Vrijdagavond wordt het startschot gegeven voor Warande by Night.

Deze avondrun wordt spectaculair geopend met een licht- en geluidshow. Om zeven uur lopen de deelnemers met hun hoofdlampjes aan twee tot vijf kilometer over een verlicht parcours.



Rondje Victoriameer

Zaterdag mogen onder meer atleten de stofwolken doen opwaaien op het parcours rond het Victoriameer in de Beekse Bergen. Er zijn trimlopen voor jong en oud over vijf en tien kilometer en er is een halve marathon.



LEES OOK: Vluchtelingen bouwen mee aan parcours Warandeloop, 'Leuk, maar het weer valt tegen'



Ook zondag staan er weer veel deelnemers aan de start voor verschillende wedstrijden. Bijzonder die dag is 'De Safari Run'. Bij zonsopkomst kunnen lopers voor 'de fun' over een afstand van vijf kilometer langs de dierenverblijven rennen. Je moet er dus vroeg voor uit de veren, want de start is om tien over acht.



Europese wedstrijd

De Warandeloop werd voorheen in de Tilburgse bossen gehouden. Het evenement is dit jaar verhuisd naar de Beekse Bergen, omdat daar volgend jaar een Europese wedstrijd wordt gehouden. Op deze manier kunnen lopers alvast wennen.



Ook was het evenement te groot geworden voor de locatie in Tilburg. De komende drie dagen worden zo'n 12.500 bezoekers verwacht.



Volg al het nieuws over de Warandeloop dit weekend op Omroep Brabant radio, televisie en internet!