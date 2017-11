Toos (80) werd overvallen in haar sigarenwinkel: 'Ik wilde hem met een asbak slaan'

EINDHOVEN - Twee dagen nadat Toos van Grootel (80) werd overvallen in haar sigarenwinkel aan de Leenderweg in Eindhoven, staat ze vrijdag ‘gewoon’ achter de toonbank. Het gaat goed met haar. Op de toonbank staan bloemen die ze kreeg van een vaste klant. “Dat vond ik erg leuk, ja. Zoiets doet me goed.”

Toos stond woensdagmiddag rond halfzes oog in oog met de overvaller. De man, een 30-jarige Roemeen, stapte op haar af en eiste geld. Toos gaf zich niet zomaar gewonnen. “Hij wilde eerst naar achter lopen, maar daar stond mijn rolstoel. Ik zei dat hij niet achter de toonbank mocht komen. Toen trok hij aan de kassa.”

'Paar petsen gegeven'

Dat was een ouderwetse, zware kassa, die niet zomaar op te tillen is. Er ontstond een worsteling tussen Toos, die achter de toonbank bleef staan, en de overvaller. “Ik wilde hem met een asbak slaan, maar het niet op mijn geweten hebben als hij gewond zou raken. Toen heb ik hem maar een paar petsen gegeven”, vertelt Toos tegen Omroep Brabant.

In het gevecht viel de kassa op de grond. Zo zag de overvaller kans om geld uit de lade te pakken. In zijn vlucht griste hij een paar doosjes sigaren mee. “Daarna heb ik de deur op slot gedaan en de politie gebeld. De agenten waren er snel.”

'Dit houdt me jong'

Toos staat al haar hele leven in de winkel. Ook op 80-jarige leeftijd wil ze niets weten van een pensioen. ”Ik kan de boel wel sluiten, maar dan verdien ik niks meer. En dan zie ik niemand meer. Dit houdt me jong en ik kan nog wel een tijdje mee”, zegt ze.

Vanwege haar leeftijd is ze wel voorzichtiger geworden. Normaal sluit ze haar sigarenwinkeltje om zeven uur ’s avonds. “Dat had ik al een uur vervroegd, naar zes uur, omdat het zo vroeg donker is. En dan wordt uitgerekend deze overval om halfzes gepleegd. Op advies van de politie doe ik de deur nu op slot. Als er een klant voor de deur staat, maak ik open.”

Nachtrust

Hoewel de winkel weer open is, heeft Toos de afgelopen nachten slecht geslapen. “Ik had een beetje maagpijn, waarschijnlijk vanwege de zenuwen. Toen heb ik wat koffie gedronken en gegeten en was het weer over. Hopelijk slaap ik komende nacht beter.”

De kassa van Toos staat nog bij de politie voor onderzoek. Ze hoopt ‘m snel terug te krijgen. “Anders moet ik een nieuwe, moderne kassa kopen. Daar kan ik niet mee overweg.”

Opgepakt

De overvaller is donderdagavond opgepakt. Agenten herkenden de man, die op de Vestdijk liep, aan de hand van camerabeelden. De Roemeen heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.