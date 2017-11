Afval fout weggegooid? Hier heb je de meeste kans op een boete [OVERZICHT]

BRABANT - Je afval naast de container zetten of je kliko te vroeg aan straat zetten. Je kunt het allemaal maar beter niet in Halderberge doen. Die gemeente deelt naar verhouding de meeste boetes uit aan inwoners die hun afval op een verkeerde manier, tijd of plek aanboden. Daarna volgen Bergen op Zoom en Waalwijk.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) uit 2016. Omroep Brabant bekeek de verhouding tussen het aantal afvalboetes en de hoeveelheid inwoners. Halderberge staat met 15,7 boetes per 10 duizend inwoners met kop en schouders bovenaan in Brabant.



'Heel extreem'

Volgens de gemeente Halderberge worden geen extra boetes uitgedeeld. "Het lijkt me een toevallige piek. Het verbaast me dat we zo hoog in het lijstje staan. Ik denk dat het komt doordat we meerdere keren per week controleren of mensen afval naast ondergrondse containers zetten", vertelt wethouder Hans Wierikx. Hij geeft aan nauwelijks energie te steken in kliko's die te vroeg buiten staan. "Dan moet het wel heel extreem zijn."



Als je kijkt naar het totale aantal boetes staat Tilburg met 220 boetes bovenaan. Ook heeft de stad het hoogste totale boetebedrag. Bergen op Zoom en Waalwijk volgen Tilburg in beide categorieën op in de lijst.

Het totale aantal boetes in Brabant daalde wel flink. Met 46 procent heeft onze provincie de grootste daling. In Nederland daalde het aantal met gemiddeld 22 procent.