Bredase drugsdealer verstopt xtc-pillen in zijn onderbroek, anderhalf jaar cel geëist in België

TURNHOUT/BREDA - Hij was pas net vrij en meteen liep hij weer tegen de lamp. De Bredase drugsdealer Rik S. werd in België gepakt met xtc-pillen die hij in zijn onderbroek had verstopt. Justitie in België eiste vrijdag anderhalf jaar cel tegen de dealer, schrijft de Gazet van Antwerpen.

In de rechtbank van Turnhout bleek dat hij drie weken na zijn vrijlating uit de gevangenis alweer aan het dealen was, aldus de Belgische krant.



'Ik kom net uit de bak'

"Ik moet alles terug opbouwen, want ik kom net uit de bak', schreef S. in een sms'je aan een van zijn klanten. Het was overduidelijk toen de politie hem aanhield dat hij weer dealde. In de auto hing een penetrante wietlucht en in het handschoenenkastje lagen meerdere zakjes cannabis. In zijn onderbroek ontdekten de agenten aan voorraadje xtc-pillen.



'Hij heeft zijn lesje wel geleerd'

Volgens zijn advocaat kon Rik S. niks anders dan drugs dealen om uit de schulden te komen. "Hij heeft zijn lesje ondertussen wel geleerd", aldus de advocaat. De officier van justitie vindt dat de man lak aan het Belgische rechtssysteem heeft.