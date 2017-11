Kermiswethouder kijkt uit naar hoogtepunten Tilburgs volksfeest: 'Nog 237 nachtjes slapen'

TILBURG - Een tachtig meter hoge zweefmolen, een reuzenrad met gesloten gondels, een negentig meter hoge toren (Goldmine Tower) waar een vrije val gemaakt kan worden en de XXL megaschommel. Het vormen letterlijk de hoogtepunten voor de Tilburgse Kermis 2018. De gemeente maakte de komst van de attracties vrijdag bekend tijdens een bijeenkomst in het Willem II stadion.

Net als vorig jaar zijn ook het Tirolerdorp en de wildwaterbaan van de partij. Andere spectaculaire attractienamen zoals De Rutch (een grote glijbaan) en de Black Hole (een achtbaan) zijn in 2018 terug van weggeweest.



Kermiswethouder Erik de Ridder is in zijn nopjes: "Het wordt wederom tien dagen feest in Tilburg." De gemeente heeft geluisterd naar wensen van exploitanten, horeca, bezoekers, bewoners en winkeliers. Zo loopt het kermislint niet over de Burgmeester Brockxlaan.De Tilburgse Kermis is volgend jaar van 20 tot en met 29 juli. "Nog 238 dagen. Ik tel af", aldus De Ridder.