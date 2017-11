Maartje ook literair succesnummer, nu al derde druk 'Paumen, altijd tot het uiterste'

EINDHOVEN - Op het hockeyveld was ze al een topper, nu blijkt Maartje Paumen ook literair een succesnummer te worden. De tweede druk van ‘Paumen. Altijd tot het uiterste’ is uitverkocht en nog dit jaar wordt mogelijk het tienduizendste exemplaar verkocht. Haar onthullende biografie werd eerder deze week gelanceerd.

Het kan geen toeval zijn dat het boek vooral in Limburg, Eindhoven, Den Bosch en andere hockeysteden goed wordt verkocht. Paumen is geboren en getogen in het Zuid-Limburgse Geleen, debuteerde bij het toenmalige Oranje Zwart in de hoofdklasse en maakte vooral furore bij Hockeyclub Den Bosch.



Al deze fasen in haar leven komen voorbij in het boek, dat is geschreven door Volkskrant-journalist Robèrt Misset en uitgegeven door Ambo/Anthos. Paumen vertelt over haar begintijd in Eindhoven, die vooral gekenmerkt werd door uitgaan met een grote U.Een hockeytraining bij Oranje Zwart (ze was toen nog een tiener) werd in de regel gevolgd door een hele lange derde helft tot in de kleine uurtjes. Geslapen werd er dan veelal in de kantine. Dat veranderde toen de strafcornerkoningin de overstap maakte naar Den Bosch. En tegenwoordig zou je op die ‘losbandige’ manier ook geen topsport meer kunnen bedrijven, zo geeft ze de lezer een wijze les mee.Paumen, één van 's werelds beste hockeysters ooit, geeft ook een inkijk in haar privéleven. Zo vertelt ze hoe belangrijk haar ouders voor haar zijn geweest. Ze onderstreepte dit door tijdens de presentatie, afgelopen dinsdag bij Boekhandel Van Piere in Eindhoven, wat uit haar boek voor te lezen terwijl haar ouders tegenover haar zaten. Voor hen was, nadat tranen waren gedroogd, ook het eerste exemplaar.Paumen praat openhartig over haar coming-out (ze is lesbisch), maar ook dat zelfs haar gedrevenheid grenzen kent. Emotioneel is de beschrijving van een loodzware militaire training met het nationale vrouwenhockeyteam in Alicante (Spa).Paumen nam vorig seizoen met het zoveelste landskampioenschap en de Europacup afscheid van HC Den Bosch . Sinds afgelopen zomer komt de Bossche uit voor Royal Antwerp HC. Speelsters van haar nieuwe club waren ook bij de presentatie, die overigens een vervolg krijgt.Maartje begon donderdag een landelijke signeersessie: niet in Brabant waar ze vrijwel alleen successen kende, maar in Limburg waar ze voor het eerst een stick in de hand kreeg.