Jong PSV op rozen tegen Telstar, FC Oss leidt bij RKC Waalwijk [LIVE]

EINDHOVEN - De Jupiler League beleeft deze vrijdagavond een complete speelronde. De vijf Brabantse clubs komen allemaal in actie en alle teams staan voor een zware week. Ook volgende week dinsdag en volgende week vrijdag staat een competitieduel op het programma. Maar eerst wacht de dertiende speeldag.

Cambuur – FC Den Bosch



De Bossche ploeg neemt van alle Brabantse Jupiler-Leagueclubs de hoogste klassering in. De nummer vijf is op bezoek bij het wisselvallige Cambuur en moest al direct in de achtervolging. Binnen de kortste keren stond de 1-0 op het scorebord door toedoen van Kevin van Kippersluis. Nog voordat de eerste helft werd afgefloten sloot Jort van der Sande een rush vanaf de middenlijn met een knap schot af: 1-1.



De enige Brabantse derby wordt in Waalwijk afgewerkt. De thuisclub snakt naar haar derde thuiszege. FC Oss hoopt op zijn minst een punt te pakken en zette deze doelstelling kracht bij door in de 17e minuut aan de leiding te komen. Fatih Kamaci stond zelf aan de basis van de aanval, die hij fraai afrondde. Hierbij bleef het tot aan het rustsignaal.Vrij vlot na de pauze herstelde Hans Mulder het evenwicht. De onlangs in Waalwijk teruggekeerde routinier maakte op aangeven van Roland Bergkamp van dichtbij gelijk.Aan doelpunten geen gebrek dit seizoen bij de wedstrijden van Jong PSV, maar het doelsaldo is wel -6. De vraag is of dit tegen het sterke Telstar kan worden opgepoetst. De eerste helft van het treffen op De Herdgang was in ieder geval hoopgevend. Na goochelwerk van Sam Lammers ter hoogte van de achterlijn, gevolgd door een trekbal brak Albert Gudmundsson de ban: 1-0. Binnen 16 minuten was de marge al verdubbeld. Opnieuw mocht de treffer, van de Belg Matthias Verreth, er zijn. Nog voordat er een halfuur was gespeeld, stond het reeds 3-0. Donyell Malen werd in het strafschopgebied onderuit gehaald. Vanaf de stip maakte het van het Engelse Arsenal overgenomen talent zijn eerste doelpunt voor PSV. Rodny Cabral, die de overtreding beging, kon inrukken, waardoor de ploeg uit Velsen met tien man verder moest. Malen had de smaak te pakken want nog voor de rust maakte hij er 4-0 van!In de 50e minuut werd de ellende voor de gasten uit Noord-Holland nog groter: 5-0 na een effectieve vrije trap van Dante Rigo.Elf punten. Meer heeft Helmond Sport nog niet kunnen pakken dit seizoen. In Maastricht, tegen het eveneens teleurstellende MVV, hoopt de formatie van trainer Roy Hendriksen aan het langste eind te trekken. Het begin was teleurstellend, want ze werd al snel door Jonathan Okita op een 1-0 achterstand gezet. Grad Damen leek het evenwicht te herstellen, maar de bal ging net niet in zijn geheel over de doellijn. Dat kwam hem en de Helmondse formatie duur te staan, want na een kleine 40 minuten stond het 2-0 (doelpunt Koen Kostons).Gaat Mart Lieder weer een doelpunt maken voor FC Eindhoven? Dat is de vraag in Doetinchem waar de topscorer van de eredivisie (met dertien treffers) ook tegen De Graafschap hoopt toe te slaan. Mocht het er nog van komen deze vrijdagavond: Daryl van Mieghem was hem met een prachtige vrije trap voor (1-0). Ook FC Eindhoven kreeg zijn kansen, maar vooralsnog had alleen de thuisclub reden om te juichen.