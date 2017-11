Oranje Leeuwinnen niet te temmen: 0-5 zege op Slowakije

SENEC - De Oranje Leeuwinnen zijn niet te temmen. De ploeg, met hierin drie Brabantse speelsters, won vrijdagavond ook haar tweede kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap. Slowakije werd in een vrijwel leeg stadion met 0-5 geklopt.

De doelpunten in Senec kwamen op naam van Vivian Miedema en Stefanie van de Gragt (beiden twee) en aanvoerster Sherida Spitse.



Christ onder de lat

Angela Christ stond onder de lat bij de Europees kampioen, omdat Sari van Veenendaal geblesseerd is. De keepster van PSV was de volle negentig minuten van de partij, net als de Tilburgse Jackie Groenen. Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard werd na 61 minuten vervangen.



Kika van Es uit Boxmeer, normaal gesproken een sterkhouder, was wel beschikbaar na een lange blessureperiode, maar haar werd geen speeltijd gegund.