Feest! Veertien broers en zussen zijn samen 1000 jaar oud

BEST - Mogen wij even voorstellen: Jo, Zus, Harrie, Tinus, Cor, Nellie, Riek, Jan, Bets, Mien, Toos, Annelies, Thea en Ad Kastelijn. De veertien broers en zussen, allemaal met roots in Best, vieren een bijzonder feestje: samen zijn ze 1000 jaar oud.

Alle reden dus voor een feestje. En dus waren alle broers en zussen, maar ook vrienden en familie, vrijdagavond in een zaaltje in Best om dit bijzondere feit te vieren. Want feesten, daar is de familie Kastelijn goed in. “We zijn een familie die heel graag feest”, zegt Ad, met 62 jaar de jongste van het stel.





De broers en zussen zijn vooral trots dat ze er allemaal nog zijn. “We zijn gelukkig allemaal gezond”, zegt Ad. “We hopen nog heel veel jaren samen te zijn en met veertien man nog veel feestjes te geven.”Het gezin leefde met veertien broers en zussen in één huis. “We sliepen met zijn vijven op één kamer”, zegt Jo, met 81 jaar de oudste. “We hebben het thuis altijd heel goed gehad. Onze ouders hebben goed voor ons gezorgd. We hebben een fijne jeugd gehad.”De broers en zussen zijn altijd dicht bij elkaar gebleven. Bijna allemaal wonen ze nog in Best. Eén broer woont in Acht, één zus in Oirschot en twee zussen in Son.