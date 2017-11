Carnaval of sportevenement? Warandeloop Tilburg feestelijk van start

HILVARENBEEK - Het leek wel of er carnaval gevierd werd vrijdagavond bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Maar niets is wat het lijkt, deze Brabanders dosten zich zo feestelijk uit voor de vierde editie van Warande by Night. Het was de feestelijke aftrap van een weekend vol hardloopwedstrijden, de Warandeloop Tilburg.

De veelal kleurrijk en lichtgevende deelnemers renden twee of vijf kilometer over een verlicht parcours met ludieke pitstops.



Warande by Night ging van start met een spectaculaire licht- en geluidshow.



De Warandeloop Tilburg wordt dit jaar voor het eerst gehouden in het gebied de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek. Zondagochtend gaan de lopers ook daadwerkelijk het Safaripark in tijdens de allereerste Safari Run. Een populair nieuw onderdeel van de Warandeloop Tilburg. Binnen no-time waren de zeshonderd beschikbare kaarten voor deze wedstrijd verkocht.Over het hele weekend zullen zo'n zesduizend lopers deelnemen aan alle wedstrijden.