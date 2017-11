Michael van Gerwen ronde verder, Benito van de Pas uitgeschakeld

MINEHEAD - Michael van Gerwen heeft weer eens een overwinning behaald. Ditmaal won hij met 6-2 van de Engelsman Paul Nicholson. De partij werd gespeeld in de eerste ronde van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead.

Voor Benito van de Pas is het toernooi al na één wedstrijd voorbij. De Tilburger verloor van de Engelsman Stephen Bunting. Het werd 6-3 na een partij, waarin Van de Pas wat tegenviel.



Het evenement in Minehead is het laatste grote toernooi vóór het wereldkampioenschap, dat volgende maand in de Engelse hoofdstad wordt gehouden. Ook voor Jelle Klaasen uit Alphen is het toernooi de laatste test . Van Gerwen heeft ook in Minehead een reputatie hoog te houden: de wereldkampioen won de afgelopen twee edities