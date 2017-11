RKC wint Brabants onderonsje maar denkt nog niet aan tweede periode: 'Wedstrijd voor wedstrijd'

WAALWIJK - De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Oss, die vrijdagavond in 2-1 eindigde, werd eigenlijk binnen vijf minuten beslist. De Ossenaren stonden in de tweede helft met 1-0 voor, maar gaven het duel daarna uit handen. De routiniers Hans Mulder en Serginho Greene zorgden voor de 2-1 eindstand.

De ploeg uit Waalwijk lijkt uit het dal te kruipen, na een slecht begin in de Jupiler League. Ze s staat nu derde in de tweede periode, maar Greene blijft realistisch: "We moeten dit gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Een periodetitel is nu nog niet aan de orde."



'Opportunistisch spelen'

Na een sterke beginfase van RKC nam FC Oss het initiatief over en scoorde het ook, via Fatih Kamaci. Na rust kantelde het duel. Serginho Greene wist daar de verklaring voor.



"Na rust gingen wij opportunistisch voetballen. We konden de tegenstander goed vastzetten, waardoor zij eerder de lange bal gingen spelen. Achterin hebben we genoeg kwaliteit, dus dat konden wij goed opvangen. Ik denk dat dat de sleutel was voor de winst", aldus Greene.



'Eindelijk stijgende lijn'

Door de overwinning staat RKC met zeven punten derde in de strijd om de tweede periodetitel. Toch pleit Greene vooral voor realisme.



"We komen uit een moeilijke fase, waarin wij heel veel gelijk speelden. Nu kruipen wij eindelijk uit dat dal, maar we moeten realistisch blijven. We moeten wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Daarna zien wij wel of het lukt om een periode te pakken. Dat is uiteindelijk wel een doel voor ons."



'Graag goed resultaat'

Voor Ossenaar Roel van de Sande was de wedstrijd tegen RKC een speciale, want vorig seizoen speelde hij nog voor de geel-blauwen: "Als je hier komt ken je iedereen. Dat blijft wel speciaal. Het is leuk om met iedereen bij te kletsen, maar voor de rest is het een wedstrijd als alle andere. Vorige week speelde ik tegen Helmond Sport, ook een oude club van mij. Op het veld maakt dat allemaal niet uit. Dat heeft op mijn spel geen invloed."



Nare bijsmaak

Toch ging Van de Sande met een nare bijsmaak weg bij RKC Waalwijk. Op de laatste dag van de transferdeadline maakte hij de overstap naar FC Oss. Hij was de allerlaatste profspeler die de overstap maakte. Coach Peter van den Berg maakte pas in de voorbereiding bekend dat hij uit kon kijken naar een andere club.



Op het nippertje vond Van de Sande een nieuwe club, maar nu wil hij niet meer terugkijken. "Dat is geweest. Ik had hier graag een goed resultaat neergezet, maar voor de rest zit ik er niet mee. Het is vervelend hoe het destijds is gelopen. Maar nu kom ik uit voor FC Oss en daar richt ik mij voor de volle honderd procent op."