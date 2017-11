Hockeyvrouwen plaatsen zich voor finale World League na overwinning op Zuid-Korea

AUCKLAND - De Nederlandse hockeysters hebben de finale bereikt van de Hockey World League in Auckland (Nieuw-Zeeland). De ploeg van coach Alyson Annan won met 2-0 van Zuid-Korea, een stand die al halverwege de wedstrijd op het scorebord stond.

Nederland kwam al vroeg in het eerste kwart op voorsprong door een treffer van Maartje Krekelaar. Zij tikte de bal uit de lucht in het doel. In het tweede kwart verdubbelde Laurien Leurink de voorsprong door de bal na een goede aanval met Malou Pheninckx binnen te tikken. De Zuid-Koreaanse keepster Soo Ji Jang voorkwam meer doelpunten.



Geen tegendoelpunt

“Vooral in het eerste kwart hebben we goed gespeeld”, zei aanvoerster Marloes Keetels. “Onze verdediging was goed en onze aanvallen waren goed." Oranje scoorde twee veldgoals, maar zette geen van de vijf strafcorners om in een doelpunt. De speelsters van Annan hielden daarnaast opnieuw het doel schoon, net als in de voorgaande vier wedstrijden van het finaletoernooi. Keetels noemde de zege een prestatie van het hele team.



In de finale speelt Oranje tegen het gastland Nieuw-Zeeland. Het thuisland versloeg vrijdag in de halve finale olympisch kampioen Engeland met 1-0. Olivia Merry maakte in het laatste kwart de enige treffer voor de 'Black Sticks'. De finale wordt zondag gespeeld om 08.15 uur (Nederlandse tijd).