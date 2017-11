Man (58) die te water raakte in De Heen is vermoedelijk verdronken, politie denkt aan ongeval

DE HEEN - De politie vermoedt dat de 58-jarige man uit Bergen op Zoom die te water raakte in de haven aan de Beneden Sasweg in De Heen, is verdronken. De man was sinds woensdagavond al niet meer gezien.

Vrijdagavond rukten de hulpdiensten uit na een melding over iemand die te water zou zijn geraakt. Brandweerlieden zochten in de omgeving van de boot. De man is nog niet gevonden. De politie denkt dat er sprake is van een noodlottig ongeval.

Camerabeelden

Uit camerabeelden die de politie heeft bekeken, blijkt dat de man afgelopen woensdag voor het laatst is gezien.



Of de zoektocht naar het lichaam zaterdag verder gaat is nog niet duidelijk.