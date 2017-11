Wegpiraat rijdt te hard om aangehouden te worden: 'Erg frustrerend'

TILBURG - Een automobilist is vrijdagnacht betrapt toen hij met 107 kilometer per uur over de Besterdring in Tilburg reed. Zijn snelheid werd gemeten bij de voetgangersoversteekplaats bij een supermarkt. Een motoragent moest de wegpiraat laten gaan om het overige verkeer niet in gevaar te brengen.

"Als hij op de Besterdring een aanrijding had veroorzaakt, waren de gevolgen niet te overzien geweest", constateert de politie. De maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.



De motoragent probeerde nog de auto in te halen. Dit zou echter betekenen dat hij nog harder moest rijden dan de auto, die niet werd afgeremd door ander verkeer of verkeerslichten. Daardoor moest de motoragent het 'frustrerende' besluit nemen om hem te laten gaan.



De politie hoopt dat de bestuurder van de auto wel kan worden aangehouden als hij opnieuw in de fout gaat en dat hij in de tussentijd geen brokken maakt.