Harrie Verkampen stapt na 44 jaar écht uit de politiek, van dieptepunt naar hoogtepunt

EINDHOVEN - De gemeenteraad van Gemert-Bakel zonder Harrie Verkampen is als een frietje zonder mayo. Toch moet de gemeentepolitiek het, na de verkiezingen in maart, zonder deze smaakmaker doen. In het Eindhovens Dagblad laat de politicus weten er echt mee te stoppen.

Dat betekent dat er na bijna 44 jaar een einde komt aan zijn bemoeienissen op ambtelijk niveau. Meer dan de helft van die tijd was hij wethouder voor het CDA. 25 jaar was hij gemeentebestuurder.



Verkiezingslijst

Hoewel hij nu zijn vertrek aankondigt, komt hij nog wel op de kieslijst te staan. Net als bij de vorige verkiezingen staat hij op een onverkiesbare plek. Toen kwam hij nog met voorkeursstemmen in de gemeenteraad. Deze keer laat hij ook deze eer aan zich voorbijgaan. Hij is alleen maar lijstduwer.

In het ED geeft hij de volgende reden voor zijn vertrek: “Ik heb niks meer toe te voegen. Er zijn genoeg capabele mensen die de kar kunnen trekken.”



Dieptepunt

Dat hij bij de vorige verkiezingen met voorkeursstemmen in de raad belandde is een van de persoonlijke hoogtepunten geweest. Dit hoogtepunt volgde na een persoonlijk dieptepunt in zijn politieke carrière.

In 2013 werd Harrie door de rechter veroordeeld voor valsheid in geschrifte terwijl hij wethouder was. Hij had een champignonkweker een schriftelijke verklaring gegeven dat zijn bouwvergunning was goedgekeurd, terwijl dat niet zo was.



Vaart erin

Harrie deed dat niet om er zelf financieel beter van te worden, maar om de champignonkweker te helpen om zo nog subsidie te ontvangen. De bouwaanvraag was namelijk in de ambtelijke molen blijven steken, waardoor de subsidie te laat zou komen.

De subsidie is er nooit gekomen net als de bouwvergunning. Wel kreeg Harrie een werkstraf opgelegd van 120 uur en daarmee een strafblad.

Beste bedoelingen

In die tijd werd hij ook wel de onderkoning van Gemert-Bakel genoemd. “Ik wil graag mensen helpen”, liet hij Omroep Brabant in die tijd weten.

Dat de inwoners hem deze misstap vergeven hebben, bleek een jaar later met 1600 voorkeursstemmen voor een nieuwe periode in de gemeentepolitiek. Dat was ruim tien keer meer, dan hij nodig had voor een zetel.