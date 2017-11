Drugs gevonden en mannen met meerdere mobieltjes op zak aangehouden in Werkendam

WERKENDAM - Bij een inval in een horecazaak aan de Hoogstraat in Werkendam zijn vrijdagnacht zes mannen aangehouden voor wapen- en drugsbezit. Het gaat om vier Werkendammers (19 tot 43) en een man van 19 uit Breda. Ook de eigenaar van de zaak is aangehouden.

De politie viel de zaak binnen op verdenking van drugshandel en het overtreden van de sluitingswet. Op het moment van de inval waren negentien mensen in de horecazaak. De politie vond amfetamine, MDMA, GHB en hennep. Ook troffen agenten een taser en een nepwapen aan.



Sommigen klanten hadden meerdere mobiele telefoons op zak, wat volgens de politie kan duiden op drugshandel. Ook in het aangrenzende huis vond de politie tientallen grammen harddrugs en een onbekend geldbedrag.