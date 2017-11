Michael van Gerwen kan eindelijk sportman van het jaar worden... in Groot-Brittannië

EINDHOVEN - Darter Michael van Gerwen uit Vlijmen is door de de Britse omroep BBC genomineerd voor de titel ‘buitenlandse sporter van het jaar'. Hij moet het opnemen tegen vijf andere grootheden onder wie tennisser Roger Federer.

Iedereen in Groot-Brittannië kan zijn stem uitbrengen op de site van de BBC. Zondag 17 december wordt de uitslag bekendgemaakt.



Buitenlandse erkenning

De nominatie van Van Gerwen is opvallend omdat hij in eigen land nooit genomineerd is voor de titel Sportman van het Jaar.