Messentrekker bedreigt politie en wordt bijna neergeschoten door agent

TILBURG - Een agent heeft vrijdagmiddag in Tilburg zijn pistool moeten trekken om een 26-jarige messentrekker uit Helmond te ontwapenen. Net voordat de bedreigde politieman zou gaan schieten, gaf de man zich alsnog over.

Verschillende politiewagens werden om half zes naar de Orionstraat gestuurd. Daar zou een vechtpartij aan de gang zijn bij een bedrijf. In de straat troffen de agenten de agressieve Helmonder aan met een mes in zijn hand. Hij had daarmee een andere man bedreigd.

Toen de politie hem had bevolen zijn mes te laten vallen, liep de man op een van de agenten af. Deze trok zijn pistool en waarschuwde hem voor de eerste keer. Met het mes voor zich uit, schreeuwde de Helmonder dat ‘ze hem maar kapot moesten schieten’.



Bedreigingen

De agent waarschuwde hem nogmaals, voor de laatste keer. Een fractie van een seconde voordat de bedreigde politieman daadwerkelijk zou gaan schieten, liet de man uit Helmond het mes uit zijn handen vallen. Hij werd geboeid afgevoerd naar het politiebureau. Onderweg bedreigde hij de agenten opnieuw door ze te beloven dat hij 'ze later kapot zou schieten'.