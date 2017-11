Rolls Royce van 350.000 euro weggetakeld na aanrijding in Tilburg

TILBURG - Een Rolls Royce botste zaterdagmiddag op de zijkant van een Opel Corsa. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Burgemeester Bechtweg met de Stokhasseltlaan in Tilburg. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van de aanrijding.

Een ambulancemedewerker heeft medische hulp verleend aan een inzittende van de Opel. Eén rijbaan van de Burgemeester Bechtweg was enige tijd afgesloten. Beide auto's moesten wel afgevoerd worden door takelwagens. Hoe groot de schade is aan beide wagens is onduidelijk.



De nieuwprijs van de Rolls Royce bedraagt ongeveer 350.000 euro. Hoe oud deze auto is, vertelt het verhaal niet.