Muzikanten moeten zuinig zijn op hun oren, maar oordopjes kom je amper tegen

VELDHOVEN - Op zoek gaan naar een muzikant met oordopjes is als zoeken naar een speld in een hooiberg. In Theater de Schalm in Veldhoven spelen dit weekeinde 1400 mensen in verschillende harmonieën op een landelijk concours. Hun oren zijn hun grootste goed, maar ze worden niet beschermd.

"Ik draag wel oordoppen op feestjes, maar niet bij het spelen met de harmonie", zegt een tiener. "Ik heb geen piep in mijn oren na een repetitie of concert, heb nergens last van."



VIDEO: Muzikanten staan niet stil bij de gevaren. (Tekst gaat verder onder de video.)



En dat geldt voor velen. Ze hebben nergens last van. "En ik vind zelf dat je niet goed kunt samenspelen met oordoppen", weet een oudgediende. Een vaak gebruikt argument is ook dat het gewoon niet fijn spelen is, met dopjes in. Geluidsonderzoeker Remy Wenmaekers van de Technische Universiteit Eindhoven heeft alle argumenten al eens gehoord. Hij onderzocht op welke manier muzikanten belast worden door geluid. Deze week promoveerde hij (Tekst gaat verder onder de video.)Wenmaekers concludeert: "Het maakt niet uit of je alleen speelt of in een groep, de belasting is in beide gevallen nagenoeg hetzelfde. En vaak te hard. Op de werkvloer ligt de grens op 80 decibel , muziek klinkt al snel harder."En het onderzoek maakt ook duidelijk dat de afstand tot het instrument bepaalt hoe groot de belasting is. "Zo zou je bij een trompet denken als je ervoor staat, je oren mee belast worden dan die van de trompettist. Maar dat maakt dus weinig uit."Wenmaekers zou graag zien dat meer muzikanten altijd oordoppen gebruiken. "Ik maak zelf ook muziek en doe ook niet altijd mijn oordoppen in. Het blijft een dilemma."