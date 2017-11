Opvolger omstreden pastoor Reusel dit weekeinde bekend

REUSEL - De opvolger van de omstreden pastoor Karel van Roosmalen wordt dit weekeinde bekendgemaakt. Daarmee lijkt het laatste hoofdstuk geschreven over de rumoerige periode van de parochie Sint Clemens in Reusel.

Wie aan het hoofd van de parochie komt te staan, zal zondagochtend in de kerk tijdens de Heilige Mis worden verteld. Pastoor Van Roosmalen zal deze dienst leiden. Hij sluit de kerkdeuren in Reusel achter zich per 1 januari.



Vlag uit

De pastoor kondigde half oktober zijn vertrek zelf aan 'met droefheid en in gebed met de Heer'. Een besluit dat niet door alle parochianen werd betreurd. De lokale actiegroep hing zelfs de vlag uit na diens aankondiging, zo beu waren ze het gedrag van hun geestelijke voorganger.



LEES OOK: Omstreden pastoor uit Reusel stapt op, actiegroep hangt vlag uit

De actievoerders hadden bij het bisdom aangedrongen op het vertrek van de pastoor die zeer strak in de leer is. Door zijn starre houding, vervreemdde hij zich van zijn parochianen, zo luidde een van de klachten.

Omdat de pastoor naar zijn mening onvoldoende steun kreeg vanuit Den Bosch, besloot hij uiteindelijk op te stappen.