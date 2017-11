Kettingproblemen staan Mathieu van der Poel vijfde zege op rij in de weg

ZEVEN - Mechanische problemen stonden Mathieu van der Poel zaterdagmiddag in de weg om voor de vijfde keer op rij de wereldbekerwedstrijd te winnen. De veldrijder werd tweede in het Duitse Zeven. Belg Wouter van der Aert ging er met de winst vandoor.

Van der Poel had in de tweede ronde last van problemen met zijn ketting. Het leverde hem een achterstand van zo’n halve minuut op. Hij leek dit gat eerst nog te dichten, maar uiteindelijk wist hij de achterstand niet volledig in te halen.



De Brabander finishte, na acht ronden, 47 seconden later dan Van der Aert. Van der Poel won de vier voorgaande wereldbekercrossen wel en heeft daardoor de leiding, nog steeds, in handen.



"Voor mij is dit de eerste keer dat ik hem echt versla", zei de Belg na afloop. "Dit voelt goed, al besef ik dat het voor de fans niet leuk was dat er geen felle tweestrijd was."



Lage plek voor Kaptheijns

Bij de dames stelde Maud Kaptheijns uit Westerhoven teleur. Ze ontbrak vorige week in het Deense Bogense vanwege een knieblessure. Ze was deze week weer in staat om te starten, maar kwam er niet aan te pas. Ze eindigde als 28e.