Harry (78) op speeddate met jonge studentes: 'Wil jij voor me mantelzorgen'

BERKEL-ENSCHOT - Ouderen gingen zaterdag op speeddate met studenten. Ze gaan samenwonen in een oud klooster in Berkel-Enschot. Niet omdat ze tot over hun oren verliefd zijn, maar voor goede mantelzorg.

In totaal gaan ongeveer zestig jongeren en tachtig ouderen bij elkaar wonen. De jongeren tekenen niet alleen een contract voor de huur van hun kamer, maar ook voor twee uur vrijwilligerswerk per week.

En dan gaat het niet om het aantrekken van steunkousen of billen wassen. "Het zijn zeker geen zorgtaken, daar zijn ze niet voor bevoegd", weet Hanne Schippers, die de dates organiseert.De studenten gaan bijvoorbeeld boodschappen doen of een praatje maken. Ze krijgen daarvoor een flinke korting op de huur. "En het is gewoon heel leuk om mensen te leren kennen”, vertelt de 22-jarige Daphne van Gestel. “Ik heb zin om ze helpen. Daar maak ik graag tijd voor, ook al heb ik het druk.”De 78-jarige Harry Hendriks zit gezellig te kletsen met een studente. “Ik hoop dat ze me kan helpen met de computer. Daar raak ik de draad altijd mee kwijt. De vernieuwingen gaan zo snel.”Of er toch niet toevallig een nieuwe vlam tussen al dat jonge grut zit? “Nee, joh! Ik ben al zeventien jaar alleen”, schatert de 73-jarige Anneke van den Boom. “Dus geen liefdesvonk.”Het voormalige Trappistinnenklooster uit 1937 is flink gerenoveerd en omgedoopt tot woon-zorgcomplex ‘Ons Koningsoord’. Na een jarenlange verbouwing opende het opgeknapte Rijksmonument eind september. De laatste, nieuwe bewoners verhuizen de komende weken naar het complex.