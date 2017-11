Dussense Boys in actie voor ernstig zieke vrijwilligster Nathalie

DUSSEN - Het is een groot verschil. Vorig jaar kwam de 29-jarige Nathalie van Dongen uit Dussen nog in het nieuws omdat ze tegelijk zwanger was met vier collega's van de basisschool waar ze werkt. Nu is Van Dongen ernstig ziek. Daarom zamelt voetbalclub Dussense Boys geld in voor de vrouw die vrijwilliger is bij de vereniging. "Dit is het minste wat we kunnen doen."

Artsen ontdekten tijdens de zwangerschap een tumor in haar hoofd. De baby werd twee weken vervroegd gehaald en Nathalie onderging diverse operaties. Op dit moment ligt ze in het ziekenhuis in Rotterdam, binnenkort wordt ze overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Duitsland voor een verdere behandeling.



Familie

De voetbalclub spant zich nu in zodat ook de familie van Nathalie naar Zuid-Duitsland kan reizen tijdens de feestdagen. "Tijdens de feestdagen wil je met je familie zijn", zegt Valk van wegrestaurant Napoleon in Hank die ook betrokken is bij de actie. "Zij kan die steun goed gebruiken."



De club waar Nathalie in het dameselftal speelt en vrijwilligster is, wil 5.000 euro ophalen. Tot nu toe staat de teller op 2.100 euro. "Het zou mooi zijn als we het bedrag halen", zegt Valk. "En het zou nog mooier zijn als we erover heen gaan."