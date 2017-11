Omwonenden windmolenpark A16 willen betere schadevergoeding en minder windmolens

BREDA - De bewoners die in de buurt wonen van het geplande windmolenpark bij de A16 willen minder windturbines en een uitgebreidere schadevergoeding. Dat schrijven ze in een brief aan de provincie en gemeenteraden van Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert.

De brief is zaterdag verstuurd door het bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant. Dit platform is opgericht door een aantal omwonenden van de 29 geplande windmolens tussen Moerdijk en Hazeldonk.



Waardevermindering huizen

Volgens het platform worden de bewoners van 107 huizen zwaar getroffen door het plan. De bewoners mogen een planschadevergoeding aanvragen, maar volgens hen compenseert dit niet de eventuele waardevermindering van hun woningen. Zij vinden dat de provincie daar ook rekening mee moet houden.



De groep stelt voor om de windmolens verder van de huizen te plaatsen. Dit kan volgens het bewonersplatform door de windmolens niet één kilometer van de snelweg neer te zetten zoals de provincie wil, maar verder weg. “Dan hebben er minder mensen last van”, zegt voorzitter Floris van de Vooren.



100 megawatt per jaar

De provincie heeft de locaties voor de windmolens in oktober bekendgemaakt. De meeste molens worden 210 meter hoog. De turbines moeten gezamenlijk minimaal 100 megawatt per jaar opbrengen. Volgens het platform VOOR DE WIND kan dit aantal ook al gehaald worden met 25 windmolens in plaats van 29.