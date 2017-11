Revanche voor NAC? Bredase club speelt tegen Heracles Almelo [LIVE]

ALMELO - Na de ruime nederlaag tegen Ajax (0-8) krijgt NAC zaterdagavond de kans om zichzelf enigszins te revancheren. Het speelt tegen Heracles Almelo, dat voor de wedstrijd zes punten meer heeft dan de ploeg van trainer Stijn Vreven. Tussenstand: 0-0.

Na twee minuten kwam NAC al met de schrik vrij. Een bal bleef hangen in het strafschopgebied, Bradley Kuwas haalde uiteindelijk de trekker over. Zijn schot ging net naast het doel van Mark Birighitti. Een paar minuten later haalde Karol Mets een bal vlak voor de doellijn weg, na een vlotte aanval van de thuisploeg.



Opstelling

Trainer Stijn Vreven heeft één wijziging in zijn basisopstelling in vergelijking met de wedstrijd tegen Ajax. Bart Meijers speelt op de plek van Pablo Mari.