Erwin van de Looi: 'Als je dit analyseert, word je daar niet blij van'

TILBURG - Erwin van de Looi erkende dat Willem II zaterdagavond alle geluk van de wereld had in de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. De Tilburgers speelden in blessuretijd met 3-3 gelijk. "We gaan het over deze avond nog uitgebreid hebben", aldus de coach.

Volgens Van de Looi was het zeer zwak wat zijn ploeg in het begin van de wedstrijd liet zien. "Doelman Mattijs Branderhorst heeft ons op de been gehouden."



"Hij had een paar geweldige reddingen in huis. We hadden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, hoe we VVV zouden aanpakken. Daar zag ik helemaal niets van terug. We hadden na zeven minuten al op een kansloze achterstand kunnen staan. Dan hadden we onze tas alweer kunnen inpakken."



LEES OOK: Willem II komt goed weg met gelijkspel in Venlo, Ogbeche grote man



"Als je het analyseert, word je daar niet blij van. Wat wij vandaag hebben laten zien.. het was met afstand de zwakste wedstrijd van het seizoen. We stelen inderdaad een puntje hier", stelt Van de Looi. "Uiteraard moet je heel blij zijn met dit punt, maar dat is ook echt het enige positieve van vandaag."