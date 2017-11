Auto schept voetganger, slachtoffer raakt ernstig gewond

TILBURG - Een vrouw is zaterdagavond in Tilburg door een auto geschept toen ze vermoedelijk de weg wilde oversteken. Daarna kwam ze onder een andere auto terecht. De vrouw raakte daarbij ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde op de Broekhovenseweg in Tilburg. De vrouw kwam waarschijnlijk hard op de voorruit van de auto terecht. Daarna kwam het slachtoffer bekneld te zitten onder de andere auto.



Ze moest door de brandweer worden bevrijd. De vrouw is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



De weg was tijdelijk afgesloten voor onderzoek.