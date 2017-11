Michael van Gerwen verplettert tegenstanders, door naar kwartfinale

MINEHEAD - Michael van Gerwen heeft zaterdag weinig overgelaten van zijn twee tegenstanders Steve West en Darren Webster. De topdarter uit Vlijmen bereikte eenvoudig de kwartfinale van het Players Championship Finals in het Britse Minehead.

In zowel de tweede als derde ronde van het toernooi had Van Gerwen weinig te duchten van de tegenstanders. Hoewel dat in de tweede ronde er even anders uit zag, toen de Vlijmenaar op een 2-0 achterstand kwam tegen Steve West. Hij knokte zich indrukwekkend terug en stond geen enkele leg meer af. Van Gerwen won uiteindelijk met 6-2.





In de derde ronde moest Mighty Mike het opnemen tegen Darren Webster. Hij kwam tot een gemiddelde score van bijna 103 punten met drie pijlen. Dat bleek goed voor een 10-5 overwinning. "Ik had alles onder controle", liet Van Gerwen daarna aan RTL 7 weten.Jelle Klaasen vloog er in de tweede ronde uit. De darter uit Alphen verloor van Steve Beaton met 6-4. Het evenement in Minehead is het laatste grote toernooi voor het wereldkampioenschap dat volgende maand in Londen is.