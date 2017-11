Ondanks nederlaag vertrouwen bij NAC: 'Eerst zat Ajax nog in ons hoofd en benen'

BREDA - NAC verloor zaterdagavond met 2-1 van Heracles Almelo, toch gaat de ploeg met vertrouwen toewerken naar het volgende duel in de eredivisie. In de eerste helft zat de monsternederlaag tegen Ajax nog in het hoofd, daarna is volgens de spelers en technische staf goed gespeeld.

"Deze nederlaag is zuurder dan die tegen Ajax, ondanks dat je dik verliest tegen Ajax. Je weet dat het een moeilijkere tegenstander is dan Heracles", zei Bart Meijers na afloop van de nederlaag.



"Misschien zaten we de eerste helft nog met Ajax in ons hoofd, dat zou kunnen. Maar Heracles zette ons ook volledig onder druk, we hadden geen enkele kans om onze opbouw te verzorgen. In de tweede helft hebben we kunnen laten zien dat we heel goed kunnen voetballen."



Ook trainer Stijn Vreven wees naar Ajax. "De analyse is vrij makkelijk. Na vorige week hebben we zeker 45 minuten tijd nodig gehad om die nederlaag weg te spelen. In de eerste helft zag je duidelijk dat die wedstrijd nog in de hoofden en benen van de spelers zat. We waren heel angstig aan het voetballen en verdedigen.""De eerste helft waren we niet goed, maar we komen wel op 1-0 voor. Maar dan kom je snel op 2-1 achter, wat niet hoort", kijkt Giovanni Korte terug op het duel in Almelo. "Het is zuur dat je ze zo snel het initiatief geeft. Misschien zitten we dan ook wel in de hoek waar de klappen vallen. Het zit ons niet mee, het valt allemaal niet goed. En dat moeten we zelf veranderen."Hoe NAC dat moet gaan veranderen weet Korte zelf ook nog niet. "Dat is de vraag. Het blijft voetbal. We moeten het met z'n allen doen. Volgende week spelen we thuis, dan gaan we er sowieso weer vol voor. Het zal dan ook niet aan de inzet liggen, we hebben nog steeds iets goed te maken na de vorige thuiswedstrijd."Meijers had het tijdens de wedstrijd nog kort aan de stok met Jamiro Monteiro. De Heracles-aanvaller nam de bal mee en gooide die vervolgens weg, Meijers gaf hem daarna een duwtje. "Dan sta je 2-1 achter en krijg je een vrije trap mee, gaat hij weglopen met de bal. Dat schiet bij mij in het verkeerde gaatje."Dat de basisspeler fel reageerde op dat moment heeft ook een groter doel. "Persoonlijk laat ik ook een signaal zien aan mijn teamgenoten, laten zien dat ik fel ben. Ik hoop dan ook dat ze dat oppakken. Als het aan mij ligt gaan we dan alleen maar harder werken."Hard werken wil Meijers volgende week ook tegen Excelsior. "Die moeten we pakken. Hopelijk zit het stadion weer vol, dan weet ik zeker dat we die gaan pakken. We moeten de tweede helft van deze wedstrijd meenemen. Als we dat gevoel hebben, weet ik zeker dat het zondag goed komt."