Eindhovense Eveline Wu wordt etnische zakenvrouw van het jaar: 'Ik wil een rolmodel zijn'

EINDHOVEN - De Eindhovense Eveline Wu is zaterdagavond uitgeroepen tot 'etnische zakenvrouw van 2017'. Wu heeft in totaal vier restaurants in de stad. Maar haar ambities zijn nog groter: "Ik wil stapje voor stapje meer restaurants openen."

Wu wordt door de jury geroemd voor haar inspirerende aanpak waardoor ze een voorbeeld is voor anderen. "Ik wil een rolmodel zijn voor vrouwen die net als ik geen opleiding hebben afgemaakt", laat ze in een reactie aan Omroep Brabant weten. "Dat ze moeten blijven dromen en beseffen dat je ook iets kunt bereiken zonder opleiding."



Verhuizen naar Nederland

Wu groeide op in een dorpje op het platteland in China, vlakbij Shanghai. Ze verhuisde in 1992 op 15-jarige leeftijd naar Eindhoven. Haar vader ging in Tilburg als chef-kok werken. "Ik had alleen mijn middelbare school afgemaakt." Eenmaal hier, begon Wu zo snel mogelijk Nederlands te leren.



LEES OOK: Goud voor Eveline Wu op WK Chinees Koken: 'Grote eer om mee te maken'



In 1999 opende Wu het eerste wok-restaurant van Nederland. Ze heeft nu vier restaurants: De Kreeftenbar, MOOD en Wynwood en Soho. In 2016 werd de Eindhovense in Rotterdam wereldkampioene 'Chinese keukens'.



Beloning

Meer dan tien jaar werkte ze tachtig uur per week. Deze benoeming als etnische zakenvrouw van het jaar, ziet ze dan ook als een beloning. Maar Wu is nog lang niet klaar. Volgend jaar opent ze een nieuw restaurant in Rotterdam. "Ik wil het ook daar proberen."



In haar restaurants werken ook mensen die langere tijd van een uitkering leefden. "Ik vind het belangrijk dat ze weer aan de slag kunnen, ze moeten het gevoel krijgen dat ze wat waard zijn. Dat geldt voor iedereen in de restaurants. Van serveerder tot afwasser, iedereen moet trots zijn op het werk dat ze doen."