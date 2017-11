Steekpartij in Eindhoven, slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht

EINDHOVEN - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken in Eindhoven. Hij lag rond kwart over twee bewusteloos op de kruising van de Boschdijk met de Marconilaan.

Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.



Aanhouding

In de omgeving is een man aangehouden, maar het is nog niet bekend of hij iets met de steekpartij te maken heeft.