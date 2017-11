Weer is het raak: brand verwoest auto in Tilburg

TILBURG - Aan de Lijsterstraat in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto door brand verwoest.

Het vuur werd rond halftwee ontdekt. Bewoners waren wakker geworden van glasgerinkel.



Onherstelbaar beschadigd

De auto is onherstelbaar beschadigd, al kon de gewaarschuwde brandweer voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde.



Tilburg wordt al lange tijd geteisterd door autobranden. In de eerste zeven maanden van dit jaar stond de teller al op 52 autobranden. Maar ook in andere gemeenten is het raak. Tot half oktober werden in heel Brabant al 506 auto's door brand verwoest.