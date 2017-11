Hoe zie je het verschil tussen een mannetjes- en een vrouwtjeseekhoorn? Frans Kapteijns legt uit

OISTERWIJK - Boswachter Frans Kapteijns vertelt wekelijks op de radio wat er op het moment in de natuur te beleven valt. Luisteraars kunnen vragen stellen via stuifmail@omroepbrabant.nl. Vandaag gaat Frans onder meer in op de vraag hoe je het verschil tussen een mannetjes- en een vrouwtjeseekhoorn ziet.

'Buuf' Adeline Besselink stuurde een foto van een eekhoorn vraagt zich af hoe je nu het verschil kunt zien tussen een mannetje en een vrouwtjeseekhoorn. Nou, niet. Er zijn geen verschillen in uiterlijke kenmerken tussen mannetjes- en vrouwtjeseekhoorns. In gevangenschap kun je het wel zien, maar ook dan moet je een diertje heel dichtbij van de buikzijde zien. Pas dan zie je verschil.



De afstand tussen de anus en geslachtsopening is bij mannetjes, met circa een centimeter, veel groter dan bij vrouwtjes. Kortom: ook dan is het goed kijken. Er is geen sprake van kleurverschil. Gewoonlijk zijn deze dieren roodbruin en hebben ze een witte buikzijde. In het najaar is de vacht meer grijzig donkerbruin, bijna zwart. Daarnaast wordt de kleur van een eekhoorn grijsachtiger naarmate de eekhoorn ouder wordt.



Ingang holletje bosmuis

Op de foto die Ellen Groenendal instuurde, zie je een mooi rond holletje, vermoedelijk van een bosmuis. Bosmuizen zien er best wel grappig uit met hun grote ogen en oren. Daarnaast hebben ze een geinige en puntige snuit en hun staart is bijna net zo lang als de muis zelf. Bosmuizen behoren tot de ware muizen en komen overal voor in ons land, niet alleen in het bos. Bij mij in de tuin zit er zelfs één vlakbij de achterdeur, in een klein perkje.



Bosmuizen zijn echte nachtdieren, die zeer actief en druk zijn. Hun voedsel bestaat zowel uit plantaardig als dierlijk voedsel. Ze eten het liefst zaden van grassen maar ook zaden van diverse ander planten. Verder eten ze bessen, noten, wortels en paddenstoelen, maar ook spinnen, slakken, kevers en rupsen en poppen van dag- en nachtvlinders. Indien nodig klimmen ze in bomen of struiken om aan voedsel te komen.



Groene Spaanse vrucht

Op de twee foto’s van Toos Soetens zie je een groene vrucht. Op foto 1 zie je de inhoud en op foto 2 de buitenkant. De vrucht komt uit Spanje, maar ik ken deze vrucht niet. De vraag aan de luisteraars is: wie kent deze vrucht wel of weet hoe de plant heet waar deze vrucht aan heeft gehangen. Ik ben reuze benieuwd!



Witpootglinsterkopje

In de Stuifmail van 5 november - nummer 760 - heb ik een vraag behandeld van Martien Pennings, die weer een vraag had gehad van Lou van der Aa. Die ging over kleine witte bolletjes op een steeltje. Zelf kende ik deze bolletjes niet, maar ik dacht samen met Lou aan een myxomyceet en dus heb ik deskundigen gevraagd naar hun kijk.



De allereerste reactie van een deskundige was: "Dit zijn beslist geen vlindereitjes. Volgens mij zijn het dan eitjes van de kaswittevlieg of van de tabakswittevlieg." Die adviseerde eens te informeren bij de plantenziektekundigedienst.

Volgens de NVWA is het wel degelijk een myxomyceet of slijmzwam en wel het witpootglinsterkopje (Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf). De onderzoekend entomoloog geeft aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het hier gaat om eieren van welk insect dan ook.

"Er is sprake van een zeer hoge lokale dichtheid aan de bladranden, bij de stengels en het bladoppervlak. De tabakswittevlieg en de kaswittevlieg zetten witte eieren - die later donker kleuren - af ìn halve of hele cirkels op bladweefsel. Deze zijn 0,2 millimeter groot. Ofschoon hier geen maat bij staat, zijn deze groter. Verder wijst de entomolooog erop dat maar weinig insecten eieren afzetten op een voet.



Rups van een meriansborstel

Op de foto van Rinia Willemse zie je een opgerolde gelige rups met wat zwart ertussen en een rode stekel. Het gaat hier weer om een rups met de mooie naam meriansborstel. Deze rups is vernoemd naar de bekende vlinder- en insectenschilderes Maria Sibylla Meriam. Deze van oorsprong Duitse dame leefde van 1647 tot 1717 en woonde haar laatste dagen in Amsterdam. Zij was naast kunstenares en ook een entomoloog. Je vindt deze rups voornamelijk op sleedoorns, meidoorns, zomereiken, berken en gecultiveerde fruitbomen.



IJsvogel en buizerd

Het is een bijzonder gezicht, een ijsvogel en buizerd die gebroederlijk naast elkaar op een paaltje in het Sneekermeer zitten. Beide vogels jagen vanaf een hoger punt in het landschap, zoals een paaltje. Zo kunnen ze de omgeving goed in de gaten houden. Dit filmpje is van Tjibbe de Leeuw.



De impact van de biologische klok op de natuur en ons leven is enorm. Jetleg, paring, vogeltrek: heel veel is verbonden met de klok die in ons lichaam en dat van andere organismen de tijd bijhoudt. Het nieuwe nummer van het oudste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld - Philosophical Transactions of the Royal Society B - is hier geheel aan gewijd. Met de nadruk op onderzoek uit Nederland.Deze week was de presentatie van de nieuwe natuurgids van Brabant Buiten, in het kader van het 85-jarig jubileum. In dit handboek staan wandel- en fietsroutes, informatiepunten- en buitenlokalen en activiteiten voor jong én oud.Speciaal voor de jeugdige beschermers is er een doe-boek - 'Kom mee naar Buiten' - samengesteld. Met volop leuke spelletjes, opdrachten en prachtige stickers om te verzamelen. Bezoek alle regio's van het Brabants Landschap om je stickers te 'verdienen'. Speciaal voor de mama's, papa's, opa's, oma's en verzorgers bevat het boekje een duidelijk overzicht van alle infocentra en vogelkijkgebieden op onze terreinen. In één oogopslag zie je waar je lekker kunt eten of drinken, waar je kunt overnachten, waar de kinderen kunnen spelen en zeker niet onbelangrijk: waar je de vossenstreken-app kunt gebruiken.Zondag 3 december wordt er een vollemaanwandeling georganiseerd door natuurgebied De Groote Peel. Deze begint om halfacht 's avonds en duurt tot halftien. Tijdens deze avond kun je weer dwalen over de door de maan verlichte peelbanen. Al je zintuigen staan op scherp, de duisternis en geluiden van de Peel in de avond worden je metgezellen. Een onvergetelijke ervaring! De excursie staat onder begeleiding van een Peelgids van Staatsbosbeheer. De route is ongeveer 2,5 kilometer lang en start bij de ingang van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospel. Deelname kost volwassenen 7,50 euro en kinderen vijf euro. Reserveren kan online of telefonisch via 0495 – 641 497.