Man mishandeld en beroofd van visspullen in Lage Zwaluwe

Een visser in actie. (Archieffoto ANP)

LAGE ZWALUWE - Een visser is zaterdagnacht bij de Amer in Lage Zwaluwe met geweld beroofd van zijn visspullen. Dit gebeurde rond kwart over twaalf langs de Amerweg.

De 21-jarige man uit Made stond met een tentje langs de waterkant toen een oude, zwarte bestelbus bij hem stopte. Daar stapten twee mannen uit. Zij sloegen de visser en namen naast zijn visspullen. Daaronder was onder meer een rodpod, een steun waarop vishengels kunnen worden geplaatst. De overvallers namen ook zijn mobieltje mee.



Het slachtoffer liep verwondingen in zijn gezicht op.