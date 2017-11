Hockeysters winnen World League na 3-0 tegen Nieuw-Zeeland: 'Keihard voor gewerkt'

AUCKLAND - De Nederlandse hockeysters hebben zondag in Auckland overtuigend de finaleronde van de Hockey World League gewonnen. In de finale was Oranje te sterk voor gastland Nieuw-Zeeland: 3-0. Maartje Krekelaar van HC Den Bosch was met vijf treffers topscorer van Oranje én het toernooi.

Na een doelpuntloos eerste kwart nam de ploeg van bondscoach Alyson Annan afstand. De Nederlandse vrouwen kwamen stroef op gang in de finale. In het tweede kwart kwam de ploeg van Alysin Annan op stoom. Na een kans voor Lidewij Welten, waren het achtereenvolgens Kelly Jonker en Maria Verschoor die wel wisten te scoren. Meteen na de pauze maakte Laurien Leurink er 3-0 van.



Topscorer

Nederland sloot het toernooi af met 18 doelpunten voor en geen enkel doelpunt tegen. “Je realiseert je dat niet als je op het veld staat, maar dat is inderdaad heel goed”, zei aanvoerster en speelster van HC Den Bosch Marloes Keetels, die sprak van een echte teamprestatie. “We hebben keihard voor elkaar gewerkt, ik ben trots", aldus de inwoonster van Schijndel. Maartje Krekelaar van HC Den Bosch was met vijf treffers topscorer van het Nederlandse team en het toernooi.



In de groepsfase had Nederland ook al met 4-0 gewonnen van de Nieuw-Zeelandse vrouwen, die twee jaar geleden in de finale verloren van Argentinië. Nederland had twee jaar eerder de eerste editie van de World League gewonnen.