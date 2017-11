Duo vlucht bouwkeet in na bedreiging met messen

GOIRLE - Twee mannen zijn aangehouden omdat ze donderdag twee andere mannen in Goirle bedreigden met een mes. De slachtoffers waren aan het werk in hun tuin aan de Boschrand. De aanleiding zou een ruzie over een betaling zijn.

De slachtoffers vluchtten vervolgens een bouwkeet in. Volgens de aangifte moesten ze 'rennen voor hun leven'. Vanuit de bouwkeet belden de slachtoffers de politie.



Agenten hebben de verdachten aangehouden en vastgezet. De zaak wordt onderzocht.



Taser

In Oosterhout werden zaterdagmiddag drie mensen bedreigd met een taser. Twee mannen met bivakmutsen waren over de haag geklommen en eisten geld van de bewoner en twee bezoekers. De verdachten gingen er vervolgens vandoor via de Kwartelstraat.