Man zwaargewond na vechtpartij in huis, met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht

ROOSENDAAL - Een 39-jarige man is zaterdagavond zwaargewond geraakt na een vechtpartij in een huis aan de Brugstraat in Roosendaal. De politie heeft een andere man aangehouden.

Het slachtoffer was gewond aan zijn hoofd en is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.



Politiehond

In een ander huis aan de Brugstraat hield de politie een verdachte aan. Bij deze arrestatie werd een politiehond ingezet. Deze man - een 29-jarige Roosendaler - is vastgezet.



Uit politieonderzoek blijkt dat de verdachte waarschijnlijk verdovende middelen en alcohol heeft gebruikt. Een GGD-arts heeft bloed van de man afgenomen.