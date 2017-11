Jongen (16) vast voor het mishandelen van een scheidsrechter

WERNHOUT - Een 48-jarige scheidsrechter is zaterdagmiddag mishandeld tijdens een voetbalwedstrijd op het complex van VV Wernhout. Een 16-jarige jongen is aangehouden.

Vier minuten voor het einde van de wedstrijd liep een lid van de Bredase voetbalvereniging Boeimeer het veld op, omdat hij het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter. Daarop ontstond een grimige sfeer en besloot de arbiter het duel stil te leggen.



De politie vermoedt dat de verdachte, een speler van de Bredase voetbalclub, de man had uitgescholden.



Toen de scheidsrechter de rode kaart wilde trekken, kreeg hij een flinke klap in zijn gezicht.



