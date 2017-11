'De olifanten vonden het wel interessant', Safari Run langs wilde dieren van de Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Hardlopen met tropische allure langs olifanten, leeuwen en vogels. Dat kon zondagochtend in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daar vond een 'Safari Run' plaats, als onderdeel van de Warandeloop.

Om tien voor acht 's ochtends - bij zonsopkomst - stonden de deelnemers klaar voor deze 'tocht voor de fun' met een lengte van vijf kilometer.



"De olifanten vonden al die lopers in het begin wel interessant", zag verslaggever Merel de Leuw. "Ook de zeeleeuwen vonden het wel leuk. Die kwamen echt kijken, maar de leeuwen bleven aan de andere kant van hun verblijf."De Warandeloop werd jarenlang in de bossen rond de Tilburg University gehouden, maar dit jaar is het evenement verhuisd naar de Beekse Bergen. Daar vinden volgend jaar de European Cross Country Championships plaats.Volgens Warandeloop-voorzitter Cees van Loon is het hardloopevenement simpelweg te groot geworden om nog langer te houden bij de Oude Warande. "Bij de Beekse Bergen hebben we voldoende ruimte om door te groeien en te vernieuwen, zonder de authentieke sfeer van het evenement te verliezen."