Sacha Steijaert volgt omstreden pastoor Van Roosmalen op in Reusel

REUSEL - De 43-jarige Sacha Steijaert wordt de nieuwe pastor van Reusel. Dat is zondagochtend tijdens de dienst bekendgemaakt. Steijaert volgt op 4 januari de omstreden pastoor Karel van Roosmalen op.

De nieuwe pastor maakt nu nog deel uit van het postoraal team van de H. Franciscus parochie in de Bommelerwaard in Gelderland. Steijaert, die in juni tot priester is gewijd, was in het verleden ingenieur in de chemische industrie. Leendert Spijkers (deken van Oirschot) wordt administratief verantwoordelijk voor de parochie. Steijaert gaat over de pastorale zorg in Reusel.



Starre houding

Van Roosmalen vertrekt nadat een actiegroep van parochianen had aangedrongen op zijn vertrek. De pastoor is strak in de leer en kwam daardoor steeds verder van zijn parochianen af te staan. Van Roosmalen op zijn beurt, miste de steun van het bisdom en besloot in oktober om op te stappen.



Frank Rovers van de actiegroep hoopt dat de nieuwe pastoor 'uit het juiste hout is gesneden en oog heeft voor het oud zeer dat er in Reusel zit'. Rovers: “De toestanden in Reusel hebben soms geleid tot spanningen binnen families. Steijaert moet een goed luisterend oor bieden en samen met de parochianen aan oplossingen werken.”



Toekomst

Bisschop De Korte is blij met de komst van Steijaert en ‘hoopt dat hij samen met parochianen bouwt aan een goede toekomst.”



Overigens gaat Steijaert bij zijn pastoraal werk ook Harm Schilder ondersteunen die pastoor wordt in Bladel. Schilder was sinds 2006 pastoor in Tilburg. Hij kwam in het nieuws omdat hij voor half acht niet meer zijn kerkklokken mocht luiden om mensen op te roepen voor het gebed.