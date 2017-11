Voetgangster die werd aangereden in Tilburg ligt op Intensive Care

TILBURG - De voetgangster die zaterdagavond werd aangereden in Tilburg, is een 17-jarig meisje uit die plaats. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en ligt op de Intensive Care. De 27-jarige automobiliste die haar aanreed, is verhoord.

Het ongeluk gebeurde op de Broekhovenseweg. Het meisje wilde volgens de politie waarschijnlijk tussen twee geparkeerde auto’s oversteken. De bestuurster kon niet meer op tijd remmen en raakte haar. Het slachtoffer kwam na de botsing onder een geparkeerde auto terecht.



LEES OOK: Vrouw wordt geschept door auto in Tilburg en raakt ernstig gewond



Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd. Ze was niet aanspreekbaar op het moment dat zij naar het ziekenhuis werd gebracht. Het is niet bekend met wat voor verwondingen ze op de IC ligt.



Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar het ongeval. Mensen die het hebben zien gebeuren, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.