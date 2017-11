Alex V. verkocht illegale hormonen aan bodybuilders en hoort jaar celstraf eisen

ANTWERPEN - De 48-jarige Alex V. uit Oosterhout heeft vrijdag voor de rechtbank in Antwerpen een jaar cel en een boete horen eisen voor de illegale handel in hormonen. De handel vond plaats in het bodybuilding- en fitnessmilieu in het Belgische Zwijndrecht bij Antwerpen.

Tegen Alex V. werd ook een boete van 30.000 euro geëist en verder zou hij 240.000 euro moeten afdragen die hij met de illegale handel heeft verdiend. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Behalve hoofdverdachte Alex V. stonden nog dertien verdachten terecht.



Positieve dopingcontrole

De zaak kwam volgens de krant in 2015 aan het rollen na een positieve dopingcontrole van een bodybuilder in een fitnesszaal in het Belgische Zwijndrecht.



De rechercheonderzoek leidde naar Alex V., die het sportvoedingsmerk SuppTrade bezit. Hij bekende overigens dat hij aan dertig bodybuilders illegale hormonen heeft verkocht. De voorraad anabole steroïden, clenbuterol, groeihormoon maar ook Viagra en pillen voor gewichtsverlies was verstopt in de kelder van een sportschool.