Winst in modderige Warandeloop naar Napoleon Solomon

HILVARENBEEK - Napoleon Solomon heeft zondagmiddag de internationale Warandeloop in Hilvarenbeek gewonnen. De Zweedse atleet kwam na de wedstrijd over 10,3 kilometer solo over de meet.

De veldloop werd gehouden op het terrein van de Beekse Bergen en maakt deel uit van het Lotto Crosscircuit. Het parcours in het safaripark is volgend jaar december decor van de EK veldlopen.



Solomon had zichzelf vooraf best kansen toegediend en dus was de zege geen verrassing, voor hem althans. “Het was wel een zware wedstrijd, omdat we door de modder moesten”, aldus de Zweed, die het voordeel had dat hij relatief weinig kilo’s weegt. Uiteraard was hij ‘heel erg blij’ met de overwinning.



Choukoud beste Nederlander

Solomon nam halfweg de race het initiatief en bleek voor de rest niet bij te houden. Khalid Choukoud, zesvoudig Nederlands crosskampioen, hield goed stand in het internationale gezelschap. De Hagenaar hield een aantal sterke Portugezen en Scandinaviërs achter zich en werd op de derde plaats de beste Nederlander. De Duitser Richard Ringer eindigde als tweede op zes seconden.



De wedstrijd was het sluitstuk van een weekend vol met activiteiten in de Beekse Bergen. Het breed opgezette programma begon vrijdagavond met 'Warande by Night'.



Verder konden liefhebbers onder meer zondagochtend meedoen aan een 'Safari Run', die voor het eerst plaatsvond. Deze loop viel niet alleen bij de lopers in de smaak, zelfs de olifanten vonden het interessant.