Volg hier live de verrichtingen bij Excelsior-PSV: tussenstand 0-2

ROTTERDAM - Koploper PSV neemt het zondagmiddag in de Eredivisie op tegen Excelsior. Het duel in Rotterdam begint om 14.30 uur. Omroep Brabant houdt de verrichtingen live bij.

46. Luuk de Jong lijkt de 0-3 te maken, maar zijn treffer wordt afgekeurd wegens hands. Hij leek de bal met de schouder te spelen.



45. Rust in Rotterdam met PSV op een comfortabele 0-2 ruststand.



40. Lozano met zijn tiende van het seizoen! PSV krijgt loon naar werken.



30. Daar is PSV weer dicht bij de 0-2. Een poging van Lozano levert een hoekschop op en daaruit vindt Locadia de lat.28. Isimat had moeten scoren, maar ja, het blijft een verdediger.16. Doelman Kristinsson voorkomt erger voor de thuisploeg. Hij keert een inzet van Locadia en daarna knikt Schwaab op de paal.13. Eigen doelpunt Excelsior en PSV gaat al rap aan de leiding. Locadia zet voor en Mattheij werkt de bal knullig in eigen doel.11. Pereiro met het eerste gevaar van de middag. Hij schiet naast.PSV, met de bekende namen aan de aftrap, gaat op zoek naar de negende competitiezege op rij.