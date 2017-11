De slappe lach als Lidewij Welten wordt geïnterviewd over hockeyzege [VIDEO]

AUCKLAND - Na een groot sportevenement drommen sportjournalisten uit allerlei landen samen in de mixed zone om met de sporters de wedstrijd nog eens haarfijn te analyseren.

Zo ook na de gewonnen finale in de World League van de hockeyvrouwen tegen Nieuw-Zeeland.



Een Engelstalige journalist sprak met Lidewij Welten. De vragen stelde hij in het Engels en hij vroeg Lidewij in het Nederlands te antwoorden? Of was het nu andersom? Hij bezorgde in ieder geval Lidewij de slappe lach.